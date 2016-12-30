Телеканал «Страна» - для тех, кто создаёт.
Общероссийский круглосуточный познавательный канал, входит в группу каналов «Цифровое Телевидение» ВГТРК и «Ростелеком». Телеканал «Страна» рассказывает о развитии регионов и их точках роста, крупных предприятиях и частных компаниях, масштабном бизнесе и эффективных стартапах, о людях, которые добились успеха в своем деле.
Логотип телеканала – своеобразный знак качества, которым «Страна» отмечает все лучшее, что есть сегодня в России.
«Страна» - мультиконвергентная платформа, включающая в себя ресурсы телевидения, интернет-пространства, создание рейтингов и проведение собственных исследований. Рассказ о современной России современным языком с использованием высококачественного видео, 3D графики, коптерных съемок, технологии дополненной реальности.
Телеканал "Страна" вещает в крупнейших спутниковых и кабельных сетях: "Ростелеком", "Триколор", "НТВ+", "Акадо", "Телекарта" и др.
Кубанские виноделы запатентовали технологию производства молодых игристых вин. Эксперты уже называют метод новым словом в виноделии. Евразийское патентное ведомство признала разработку уникальной. Она предусматривает не столь консервативную, как обычно, обработку первичного сырья и помогает на 90% сохранить органолептические свойства свежего винограда.
В России шампанское производят десятки предприятий. На полках отечественных магазинов представлено около 800 наименований игристых вин. Исторический центр российского виноделия – Краснодарский край. Мягкий климат и уникальная экосистема предопределили развитие отрасли. Старейший завод игристых вин расположен на восточном побережье Чёрного моря. Из собранных гроздьев винограда сначала изготавливают тихое вино, которое разливают по бутылкам и отправляют бродить в горные тоннели. Спустя три года бутылки откупоривают. Избавляют напиток от осадка и добавляют сахарный ликёр. От его объёма зависит, станет ли шампанское полусладким. Готовый продукт реализуется почти в 20 странах мира. О других секретах изготовления новогоднего напитка смотрите в программе «Производство шампанского» на телеканале «Страна».
Зарагижскую электростанцию открыли в Кабардино-Балкарии. Она обеспечит электроэнергией сразу несколько районов республики. Энергообъект уже назвали уникальным – у ГЭС отсутствует плотина. Напор на гидротурбинах создается за счет естественного падения рельефа местности при помощи специального канала. Установленная мощность станции 30,6 МВт, среднегодовая выработка 114 млн кВт.ч. В строительство инвестировали 4 миллиарда рублей. Проект очень экологичен. При возведении ГЭС не пришлось переселять местных жителей и затапливать населенные пункты.
Любопытно и то, что в компоновке станции не использовали дорогостоящих сооружений по очистке речного стока. Обычно эти конструкции обязательны на горных реках. Но Зарагижская использует уже очищенную на верхних ступенях каскада воду.
Запущенный энергообъект – третья ступень Нижне-Черекского каскада ГЭС – самого масштабного энергокомплекса региона.
Кабардино-Балкария – один из крупных административных, экономических и культурных центров Северного Кавказа. На территории республики активно развивается туризм и горнолыжный спорт. Путешественников со всего мира, прежде всего, привлекает Эльбрус. Склоны горы широкие и пологие, подходят для лыжников и сноубордистов разных уровней подготовки. В 2014 году курорт сильно преобразился. Сегодня может похвастаться самой высокогорной канатной дорогой в Европе – её провели на отметке 3847 метров. Чегет, расположенный по соседству, в высоте Эльбрусу проигрывает, зато отличается сложными трассами. Они не только крутые, но и изрезаны всевозможными препятствиями. Приятный бонус – с Чегета в ясную погоду открывается отличный вид на снежные шапки Эльбруса. В минувшем году горнолыжные курорты Кабардино-Балкарии посетили около 300 тысяч человек. Какие еще направления развиваются в республике и чем может похвастаться регион – узнаете на телеканале «Страна» в программе «Кабардино-Балкария».
10 февраля стартует приём заявок на «Всероссийский конкурс проектных работ школьников». В центре внимания – разработки в области перспективных технологий: от беспилотников до персональной медицины.
Конкурс организован Образовательным фондом «Талант и успех». К участию приглашаются школьники 8-10 классов. Им предстоит пройти два этапа. Первый – очный – состоится на 12-ти площадках в регионах-лидерах инвестиционного развития. Это - Белгородская, Владимирская, Калужская, Липецкая, Орловская, Свердловская, Тюменская и Тульская области, город Москва, Краснодарский край, республика Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
200 победителей региональных этапов приглашаются к участию в Проектной смене.
Второй этап - Всероссийский заочный - пройдет на интернет-сайте Образовательного центра «Сириус». В заявке каждый ученик должен указать свои достижения в олимпиадах, описать опыт проектной работы.
Финал «Всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ школьников» состоится летом в Образовательном центре «Сириус». Он поддерживает ребят, подающих надежды в естественно-научных и технических дисциплинах, спорте, искусстве. Ежемесячно в «Сириус» приезжают 600 детей из российских регионов. Дорога и проживание для них бесплатные. Смена включает в себя как занятия по специальности, мастер-классы и творческие встречи, так и развивающий досуг. Обучение проходит на базе инфраструктуры, которая была задействована на зимних Олимпийских играх 2014 года.
Первая в России подземная трасформаторная подстанция начала работу в центральном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил интернет-портал «Сделано у нас». Под землю источник энергии решили спрятать, чтобы не нарушать общий архитектурный ансамбль и целостность плотной исторической застройки. Работа над проектом заняла не более трех месяцев. Это время потребовалось на подготовку, монтаж и благоустройство территории. В феврале 2017 года планируется запуск строительства еще одной подземной подстанции в городе.
Санкт-Петербург остается лидером и в других отраслях. В 2016 году он получил титул туристической столицы мира. Город на Неве обошел такие мегаполисы, как Пекин и Лондон, Нью-Йорк и Париж, Рио де Жанейро и Рим. В уходящем году Санкт-Петербург принял почти 7 миллионов гостей. Гостеприимство как национальная особенность зародилось в стране сотни лет назад. Как профессиональная ниша — активно формируется сегодня. Оригинальные предложения туроператоров, рост качества отечественных отелей, развитие курортной инфраструктуры — Россия уже в 10-ке самых популярных туристических направлений, и это не предел. Актуальный тренд – распространение мини-отелей. Все в том же Петербурге перед празднованием трехсотлетия города остро встал вопрос: где размещать гостей? Правительство северной столицы дало поручение создать сеть небольших частных отелей. Сегодня их число в городе перевалило за 1000. Как развивается в стране гостиничный бизнес и на что делают ставки сами туристы - узнаете на телеканале «Страна» в программе «Индустрия гостеприимства».
Сельское хозяйство назвали единственным постоянно растущим сектором экономики. В 2016 году рост отрасли составил более 4%. Лидером развития агропромышленного комплекса остается зерно. В уходящем году удалось собрать рекордный урожай за последние десятилетия. Экспорт зерна составил 70% доходов от общего объема сельскохозяйственного экспорта России. Поддержка предприятий АПК в российских регионах сохранится и в следующем году.
Модель экономического роста России обсудят лидеры отрасли на ежегодном Гайдаровском форуме. Он пройдет с 12 по 14 января в РАНХиГС. Среди приглашенных экспертов председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов и председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Внимание участников дискуссии будет сфокусировано на перспективах экономического роста страны в 2018 - 2024 годах. Эксперты также обсудят мировую финансовую систему и устойчивость российских финансовых рынков. Дискуссия пройдет при участии вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирила Муллера и заместителя председателя и ведущего экономиста «Внешэкономбанка» Андрея Клепача.
Гайдаровский форум проводится с 2010 года и объединяет экспертов, ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и бизнес-элиты. Организаторы форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). Официальным информационным партнером мероприятия является телеканал «Страна».
Крупнейший изготовитель ортопедической обуви в России получил льготный кредит на 51 млн рублей. Эти деньги компания собирается направить на модернизацию производства. В частности, предприятие закупит оборудование, которое позволит изготавливать специализированную обувь с использованием технологии 3D сканирования. То есть, клиент сможет приобрести обувь с максимально точными параметрами индивидуальной анатомической особенности стопы. Использование нового оборудования позволит увеличить ассортимент продукции и ускорить производство. Общая стоимость проекта составила 147 млн рублей.
Сегодня объем импорта ортопедической обуви занимает на российском рынке более 70%. Благодаря модернизации к 2023 году компания планирует потеснить конкурентов и занять существенную долю на рынке, увеличив годовой выпуск продукции с 60 до 200 тыс. пар.
Как создать стильную и красивую обувь для инвалидов? Об этом в интервью телеканалу «Страна» рассказала руководитель компании «Ортомода» Галина Волкова. Она уверена, что не просто делает комфортную обувь, а прежде всего, помогает людям снова поверить в себя. Что помогло ей преодолеть административные барьеры и неприятие общества, чтобы доказать: современная мода — это мода равных возможностей? Об этом узнаете на телеканале «Страна».
Владимирская область первая в стране получила паспорт комплексного турпродукта по развитию гастрономического и сельского туризма. «Гастрономическая карта» должна привлечь в регион еще больше гостей. Проект приурочен к 50-летию популярного маршрута «Золотое кольцо России». Юбилей отметят в 2017 году. Работа над «Гастрономической картой» началась весной 2016 года. За это время ее создатели провели несколько тестовых туров по ресторанам и сельхозпредприятиям региона. Результатом эксперимента стали разработанные туристические программы, включающие в себя посещение исторических достопримечательностей, сельских ресторанов и ферм. Гостей Владимирской области будут также знакомить с культурой, народными промыслами и традиционными ремеслами региона. Власти ожидают, что новый проект позволит создать рабочие места как в туристической отрасли, так и в смежных с ней направлениях. Все это обеспечит комплексный экономический эффект.
С ростом популярности внутренних маршрутов вопрос развития вкусных брендов в рамках гастрономического туризма стал более чем актуален. Сегодня почти в каждом регионе есть свои события: фестиваль Адыгейского сыра, день Черкесской груши, праздник тамбовской картошки. Ежегодно их посещают сотни тысяч гостей. По статистике 25% отпускного бюджета каждый турист тратит на еду. От того, насколько она вкусная и разнообразная, зависит общее впечатление от отдыха. Например, после того, как брендом Коломны стала пастила, количество гостей города увеличилось в два раза. В тематическом музее десерт изучают, дегустируют, готовят и увозят с собой в качестве подарка. Подробнее об успешных проектах регионов узнаете в программе «Гастрономический туризм» на телеканале «Страна».
В развитие горнолыжного курорта «Горный воздух» в Южно-Сахалинске инвестируют 16 млрд рублей. Концепция развития утверждена до 2020 года. В рамках проекта планируется увеличить количество горнолыжных трасс до 80 километров, построить шесть канатных дорог, магазины и рестораны. Статус территории опережающего развития позволит региону привлечь и внебюджетные источники финансирования. Это способствует строительству объектов туристической инфраструктуры. Развитие спортивно-туристического комплекса разбито по годам на четыре этапа. Бизнес активно интересуется «Горным воздухом». После подписания договора о создании территории опережающего развития только за первую неделю желание работать здесь выразили около десяти инвесторов. Помимо обустройства спортивной инфраструктуры планируется модернизация туристических объектов. Так, уже известно, что один из резидентов ТОРа построит на курорте трехзвездочную гостиницу и коттеджный комплекс. Кроме спортивно-туристического комплекса территория опережающего развития Сахалина включает прибрежную зону города Невельска, остров Монерон и санаторий «Синегорские минеральные воды». Здравница предлагает лечение на основе местной углекислой воды и сульфидной грязи с залива Изменчивого. К 2020 году «Горный воздух» должен стать международным зимним курортом.
Пока же большинство любителей горнолыжного спорта выбирают для отдыха на Новый год курорты Северного Кавказа. Что интересного они готовы предложить туристам в интервью телеканалу «Страна» рассказал генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» Олег Горчев.
В Амурской области начали строить мост между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. К реализации этого проекта страны готовились более 20 лет. Открытие запланировано на 2019 год. Общая длина подъездных дорог и вантового моста с двухполосной автодорогой составит 20 км. Из них 6,5 км будет проходить по территории Китая, оставшиеся 13,4 - по российской стороне. Расчет пропускной способности моста до 2040 года – 6,5 млн тонн груза и 3 млн человек. Стоимость строительства: 356 млн. долларов. Сейчас проводятся подготовительные работы: планировка территории, завоз техники и оборудования. Для работы в зимний период обустроили ледовую дорогу. В начале 2017 года приступят к бурению свайного основания под опоры, начнут строительство причальной стенки и проведут укрепление береговой линии. Летом строители будут работать с помощью флота. Новый мост станет собственностью как Амурской области, так и провинции Хэйлунцзян. Разграничение права собственности пройдет по линии российско-китайской государственной границы. Обе стороны уверены, переправа еще больше укрепит туристические и экономические связи двух стран. Россия традиционно экспортирует в Китай муку, крупы, подсолнечное масло, кондитерские изделия, а с недавних пор - и мед. Особенно ценится в Поднебесной мед из Башкирии. В чем секрет успеха регионального продукта и почему один из его видов считается самым дорогим в мире - узнаете на телеканале «Страна» в программе «Башкирский мед».
Крупный рекрутинговый портал составил список самых востребованных вакансий в 2016 году. Согласно ему больше всего работодатели нуждаются в квалифицированных айтишниках и специалистах в сфере лесной промышленности. Эксперты уверены: эта тенденция будет усиливаться и в 2017 году. Также набирают популярность мобильные и веб-разработчики, специалисты по информационной защите и кибербезопасности. Ожидается рост спроса на людей, занятых в промышленности. Положительный прогноз получила и сфера мебели российского производства.
В тоже время из-за автоматизации сокращается количество рабочих мест среди бухгалтеров. Причина в переходе на электронный документооборот. Невостребованными могут оказаться также модераторы и операторы ввода. Без работы рискуют остаться и специалисты по обработке информации, сотрудники контакт- и колл-центров.
Эксперты уверены, к 2030 году в России появится почти 190 новых профессий, которые в будущем определят развитие страны. На возникновение новых специальностей влияют глобализация и автоматизация, экологизация производства и новые модели управления. В списке профессий будущего больше половины относятся к инженерным направлениям: от авиации и автомобилестроения до робототехники. Кадровые сотрудники прогнозируют появление к 2020 году таких специалистов, как IT-медик и IT-генетик. Чем они будут заниматься и где новым специальностям можно научиться уже сегодня узнаете в программе «Профессии будущего» на телеканале «Страна».
Возобновление притока инвестиций в большинство отраслей российской экономики стало главным достижением 2016 года. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков. По его словам, наилучшие результаты показали текстильное и швейное производство — рост составил почти 14%. На более чем 9% увеличились показатели производства транспортных средств и оборудования. Тройку лидеров замыкает выпуск кожи и обуви — эта отрасль прибавила на 7,1%.
Вопросы инвестиций и экономического развития с 13 по 14 января в Москве обсудят участники VIII Гайдаровского форума. В одной из крупнейших экономических и экспертных конференций России, помимо прочих, примут участие и руководители известных мировых брендов косметической, фармацевтической и пищевой отрасли. Они обсудят вопросы международных инвестиций, фармацевтики и здравоохранения в целом.
Гайдаровский форум проводится с 2010 года и объединяет экспертов, ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. Организаторы форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт Егора Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). Официальным информационным партнером мероприятия является телеканал «Страна».
В 2016 году туристам удалось сэкономить на отдыхе в Махачкале. Этот город признан самым экономичным курортом России. К такому выводу пришли специалисты одной из туристических компаний. Они изучили данные о бронировании гостиниц с 1 января по 31 декабря текущего года и составили своеобразный рейтинг из 10 направлений. Согласно ему, средняя стоимость номера в отелях столицы Дагестана составила 1 994 рубля с человека в сутки. У ближайших конкурентов Махачкалы — крымских городов Судак и Саки цена за проживания была немного выше — 2017 и 2085 руб. соответственно.
Более того, по данным туристического портала, Махачкала попала и в топ-10 наиболее экономичных авиаперелетов по России в новогодние праздники. В рейтинг вошли также Ессентуки и Ставрополье.
По данным Ассоциации туроператоров России, лидером новогоднего отдыха стала Красная Поляна. И хотя сейчас желающих провести зимние каникулы на горнолыжном курорте Сочи меньше, чем в предыдущий год, туристический кластер на Кавказе остается в лидерах.
Удивила Вологодская область. Встретить Новый год на родине Деда Мороза пожелали на 20% больше туристов чем в прошлом году. В регионе наблюдается жесткая конкуренция между операторами и самостоятельными путешественниками.
Масштабные исследования показали, что треть жителей страны выбирают отечественные курорты. Сказываются доступные цены: отдых дома в среднем в два раза дешевле, чем за рубежом. На фоне повышенного спроса Ростуризм и туроператоры активно развивают межрегиональные маршруты, создавая новые современные кластеры.
Например, развивать внутренний туризм вместе будут Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край. В планах создание единых маршрутов, проведение фестивалей, обмен туристическими группами. О сотрудничестве также договорились Санкт-Петербург и Ростовская область. В минувшем году северную столицу уже посетили около 3000 ростовчан. Теперь на юге ждут в гости петербуржцев.
Чем в регионах готовы удивить гостей и какие новые маршруты ждут путешественников узнаете в программе «Внутренний туризм» на телеканале «Страна».
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