Телеканал «Страна» - для тех, кто создаёт.

Общероссийский круглосуточный познавательный канал, входит в группу каналов «Цифровое Телевидение» ВГТРК и «Ростелеком». Телеканал «Страна» рассказывает о развитии регионов и их точках роста, крупных предприятиях и частных компаниях, масштабном бизнесе и эффективных стартапах, о людях, которые добились успеха в своем деле.

Логотип телеканала – своеобразный знак качества, которым «Страна» отмечает все лучшее, что есть сегодня в России.

«Страна» - мультиконвергентная платформа, включающая в себя ресурсы телевидения, интернет-пространства, создание рейтингов и проведение собственных исследований. Рассказ о современной России современным языком с использованием высококачественного видео, 3D графики, коптерных съемок, технологии дополненной реальности.

Телеканал "Страна" вещает в крупнейших спутниковых и кабельных сетях: "Ростелеком", "Триколор", "НТВ+", "Акадо", "Телекарта" и др.