Прямой эфир
О канале

Телеканал «Страна» - для тех, кто создаёт.

Общероссийский круглосуточный познавательный канал, входит в группу каналов «Цифровое Телевидение» ВГТРК и «Ростелеком». Телеканал «Страна» рассказывает о развитии регионов и их точках роста, крупных предприятиях и частных компаниях, масштабном бизнесе и эффективных стартапах, о людях, которые добились успеха в своем деле.

Логотип телеканала – своеобразный знак качества, которым «Страна» отмечает все лучшее, что есть сегодня в России.

«Страна» - мультиконвергентная платформа, включающая в себя ресурсы телевидения, интернет-пространства, создание рейтингов и проведение собственных исследований. Рассказ о современной России современным языком с использованием высококачественного видео, 3D графики, коптерных съемок, технологии дополненной реальности.

Телеканал "Страна" вещает в крупнейших спутниковых и кабельных сетях: "Ростелеком", "Триколор", "НТВ+", "Акадо", "Телекарта" и др.

Новости
Посмотреть все новости
Проекты
Россия
Рубрика «Россия» рассказывает: об особо значимых явлениях современной России; масштабных проектах; перспективных разработках и широко известных брендах; о новинках производства, получивших мировое признание.
Регионы
Рубрика «Регионы» рассказывает: о достижениях российских республик, краев, областей и городов; о региональной экономике, политике, привлечении инвестиций; об уникальных проектах регионального и федерального значения.
Бизнес
Рубрика «Бизнес» рассказывает: о том, как добиваются успеха предприниматели в России, о крупных компаниях, среднем и малом бизнесе, о нестандартных подходах в решении бизнес-задач.
Технологии
Рубрика «Технологии» рассказывает: об уникальных разработках в науке, медицине, технике; о новых подходах в строительстве, добыче, производстве; о российских инновациях, имеющих мировое значение.
Интервью
Рубрика «Интервью» рассказывает: о людях, которые вносят вклад в развитие России; об управленцах, меценатах и предпринимателях наших дней; о личностях, совершивших прорыв в самых разных отраслях.
Природа
Рубрика «Природа» рассказывает: об уникальных местах России, о необычных видах туризма, о новых направлениях.
Сила
Рубрика «Сила» рассказывает: об оборонном комплексе страны; о новейших технических образцах, которые стоят на вооружении армии и силовых ведомств; о разработках в области гражданского авто- и авиастроения.
Культура
Рубрика «Культура» рассказывает: о культурных традициях страны; выдающихся представителях искусства; памятниках архитектуры и объектах, имеющих важное культурное значение.
IIF2016
Телеканал "Страна" является официальным информационным партнером Международного инвестиционного Форума "Сочи-2016".
Партнеры
Благодарственные письма

Уважаемые партнеры, в данном разделе вы можете скачать информационные материалы телеканала «Страна»

Презентация телеканала «Страна» Логотип телеканала «Страна» (векторный) Логотип телеканала «Страна» Свидетельство о регистрации СМИ
Контакты
РЕДАКЦИЯ
125040 Москва,
5-я ул. Ямского поля, д. 9
tkstrana@gmail.com
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Наталья Литовко
nlitovko@strana-tv.ru
ГЛАВНЫЙ ПРОДЮСЕР
Екатерина Иваницкая
eivanickaya@strana-tv.ru
ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА
+7 (495) 988 19 40
emikhailova@digitalrussia.tv
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
+7 (499) 426 00 60
info@stranaonline.pro
ДИСТРИБУЦИЯ
+7 (495) 780-76-74
contact@signalmedia.ru
Письма направлять по адресу:
127137 а/я 80 ООО "Моя Страна" (Иваницкой Е.М.)
Заказать обратный звонок
Обратный звонок